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Yüzme ve Su Topu Takım Seçme Tarihleri

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Yüzme ve Su Topu Takım Seçme Tarihleri

Yüzme ve Su Topu Takım Seçme TarihleriSevgili Özü Ailesi,Üniversitemizi temsilen müsabakalara iştirak edecek, Özü Yüzme ve Su Topu takımlarını oluşturmak maksadıyla seçmeler yapılacaktır.

Yüzme ve Su Topu Takım Seçme Tarihleri

Sevgili Özü Ailesi,

Üniversitemizi temsilen müsabakalara iştirak edecek, Özü Yüzme ve Su Topu takımlarını oluşturmak maksadıyla seçmeler yapılacaktır.

Yüzme Takım Seçme Tarihleri : 14 Ekim Perşembe 12: 00-13: 00

18 Ekim Pazartesi 12: 00-13: 00

Su Topu Takım Seçme Tarihleri : 14 Ekim Perşembe 18: 00-19: 00

18 Ekim Perşemebe 18: 00-19: 00

Not: Seçmelere katılacak öğrencilerin en az 2 yıl lisanslı sporculuk yapmış olması gerekmektedir.

Su Topu seçmeleri için en az 2 yıl takımda faal görev almış ve lisanslı olarak sporculuk yapmış olmak.

Yüzme seçmeleri için istenen baraj süreleri :

100m Serbest 1. 00'/1. 12'

100m Kelebek 1. 05'/ 1. 15'

100m Kurbağ 1. 12'/1. 20'

100m Sırt 1. 15'/ 1. 20'

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