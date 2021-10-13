Yüzme ve Su Topu Takım Seçme Tarihleri

Sevgili Özü Ailesi,

Üniversitemizi temsilen müsabakalara iştirak edecek, Özü Yüzme ve Su Topu takımlarını oluşturmak maksadıyla seçmeler yapılacaktır.

Yüzme Takım Seçme Tarihleri : 14 Ekim Perşembe 12: 00-13: 00

18 Ekim Pazartesi 12: 00-13: 00

Su Topu Takım Seçme Tarihleri : 14 Ekim Perşembe 18: 00-19: 00

18 Ekim Perşemebe 18: 00-19: 00

Not: Seçmelere katılacak öğrencilerin en az 2 yıl lisanslı sporculuk yapmış olması gerekmektedir.

Su Topu seçmeleri için en az 2 yıl takımda faal görev almış ve lisanslı olarak sporculuk yapmış olmak.

Yüzme seçmeleri için istenen baraj süreleri :

100m Serbest 1. 00'/1. 12'

100m Kelebek 1. 05'/ 1. 15'

100m Kurbağ 1. 12'/1. 20'

100m Sırt 1. 15'/ 1. 20'

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