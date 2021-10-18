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Yüzme sevdalıları Göcek'in Turkuaz sularında buluşuyorlar

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Yüzme sevdalıları Göcek'in Turkuaz sularında buluşuyorlar

Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonaları'nın ikinci etabı, 23 -24 Ekim tarihlerinde Güney Ege'nin incisi Göcek'te D-Resort ve D-Marin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin bir değeri olan Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonaları; yüzme sporunun her yaşta yapılabilecek çok özel, olimpik bir spor branşı olduğuna dair farkındalığı artırmak, bu spora olan sevgiyi aşılamak, yaş gözetmeksizin herkesin bu sporu yapması için teşvik etmek prensiplerini benimsiyor. Dünyaca ünlü su sporları markası Arena'nın ismini verdiği ve markanın Türkiye Temsilcisi Sportive ile birlikte birbirinden kıymetli vizyon partnerlerin katkılarıyla gerçekleştirilen Uluslararası Aquamasters YüzmeŞampiyonaları, Akdenize kıyısı olan ülkeler dikkate alındığında en yüksek katılımlı ve en kapsamlı yüzme şampiyonalarının başında geliyor.

Tek bir şampiyonadan ibaret olmayıp, bir şampiyonalar bütünü olan Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonalarının ikinci durağı olan Göcek'te yerli ve yabancı yüzlerce sporcu; dostluk, sportmenlik ve rekabet başlığı altında, sağlığın, güvenliğin ve niteliğin ön planda olduğu 5 farklı parkurda kulaç atacak.

Göcek etabında katılımcılar eşsiz deneyimler yaşayacak, D-Marin Açık Su Yüzme Şampiyonası 6K parkurunda yarışacak sporcular, Paradise Crossing" adıyla anılacak çok özel bir parkurla tanışacak ve adacıklarla dolu emsalsiz bir rotada ilk kez kulaç atmanın önceliğine sahip olacaklar.

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