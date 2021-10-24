Yüzde 80 engelli eşine kavuşması için 10 bin liraya ihtiyacı var

İSTANBUL (DHA) - ANTALYA'da yıllardır yüzde 80 bedensel engelli eşi Gülümser İnce'ye (60) bakan fakat rahatsızlandığı için hastaneye kaldırılan İsa İnce (59), bu süreçte biriken borçları nedeniyle hem eşinden hem de evinden ayrı günler geçiriyor. Kirası biriktiği için bakımevindeki eşi ile evine dönemeyen İnce, yaklaşık 10 bin lirayı bulan borçları için yardım istedi. İnce "O, benim her şeyim. Oyuncağı elinden alınmış çocuk gibiyim" dedi.

Antalya'nın Finike ilçesinde yaşayan İsa ve Gülümser İnce çifti, 22 yıl önce İstanbul'da dünyaevine girdi. Çiftin hayatı, 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminden sonra tamamen değişti. Göçük altında kalan Gülümser İnce'nin belden aşağısı felç olunca eşi İsa, kişisel temizliğinden yeme-içmesine kadar tüm ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Daha sonra İstanbul'dan Finike ilçesine taşınan çifti tek geçim kaynağı ise Gülümser İnce için ödenen bakım parası.

Eve gitmediği için sokaklarda, parkta ve hastanelerin acillerinde sabahlayan İnce'nin kısa süreliğine yemek ve barınma ihtiyacını Antalya Yardımlaşma Platformu temsilcisi Halit Mert karşıladı. Bir miktar nakdi yardım ve kıyafet desteği veren Mert, İnce'nin kısa süreliğine bir pansiyona yerleştirildiğini ancak uzun vadede borçlarının ödenmesinin çözüm olacağını aktardı.