Yusuf TURAN Elbeyli kaymakamı

SİVAS (Habermetre) - 1985 yılında Sivas'ın Zara İlçesinde dünyaya geldi. İlköğrenimini Zara'da, Orta öğrenimini Sivas'ta tamamladı.

2007 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

2011 yılına kadar Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nde Muhasebe Denetmen Yardımcısı olarak çalıştı. Daha sonra kaymakam adaylığı sınavını kazanarak 2011 yılında Malatya Kaymakam Adayı olarak atandı.

14/07/2020 tarih ve 2020/362 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Elbeyli Kaymakamlığına atanmış ve 27/07/2020 tarihinde ilçemizdeki görevine başlamıştır

Kaymakam ?Yusuf TURAN evli olup, iki çocuk babasıdır.

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