Yusuf Kaplan, 12. Uluslararası Dergi Günleri'nde konuştu Açıklaması - Haberler
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Yusuf Kaplan, 12. Uluslararası Dergi Günleri'nde konuştu Açıklaması

AA / Ahmet Esad Şani - Haberler | Güncel
Yusuf Kaplan, 12. Uluslararası Dergi Günleri'nde konuştu Açıklaması

Medeniyet Tasavvuru Okulu (MTO) kurucusu, gazeteci ve yazar Dr. Yusuf Kaplan, Dünya Dergiler Birliği (DERGİBİR) tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Dergi Günleri"ne katıldı.

Medeniyet Tasavvuru Okulu (MTO) kurucusu, gazeteci ve yazar Dr. Yusuf Kaplan, Dünya Dergiler Birliği (DERGİBİR) tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Dergi Günleri"ne katıldı.

Gazeteci, eğitmen ve yazar Asım Gültekin anısına Sirkeci Garı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, edebiyat, gençlik, okul dergileri ve fanzinlerin yanı sıra yurt dışında yayımlanan dergiler de okurun beğenisine sunuluyor.

Dr. Yusuf Kaplan, fuar alanında düzenlenen söyleşide, dergi günleri etkinliğine katkı sağlayanları tebrik etti.

12. Uluslararası Dergi Günleri'ni "benzersiz güzellikle bir etkinlik, eskiden kalan güzel rüzgarlardan birisi" şeklinde tanımlayan Kaplan, "Gençliğimizdeki, ilk gençlik yıllarımızdaki dergilerden mahrumsunuz." dedi.

Fikirde ve sanatta hayatın her alanının toplumun gelecek yürüyüşü olan dergilerle ilerlediğini anlatan Kaplan, şunları kaydetti:

"Dergi ekol demektir yani okul demektir. Bir toplumun geleceğe yürüyüşünü kesinlikle dergilere borçluyuz. Dergiler ne kadar güçlü, kalıcı, uzun soluklu ve ekol dergiler olursa ülkenin geleceğini o kadar şekillendirecek, dünyayı şekillendirecek ve dünyaya söz söyleyecek olabilir."

Usta yazar, dergilerin kitaptan farkının aynı anda farklı perspektifleri bir araya getirmesi olduğunu belirterek, yeni fikirlerin dergilerde kök saldığını, geleceğin dergilerde şekillendiğini anlattı.

Dergilerin müzikalite tarafı bulunduğuna işaret eden Kaplan, "Adeta bir orkestra şefi vardır dergide, bu yayın yönetmenidir. O muhteşem şarkıların bestelenmesinde, bir orkestranın kurulmasında her hareketi kilit rol oynar." diye konuştu.

"Kitapsız, dergisiz dünya kurulamaz"

Yusuf Kaplan, "Kitapsız, dergisiz dünya kurulamaz. Dergileri çıkaracak okulların olmadığı bir ülkenin geleceği karanlıktır. Net söylüyorum dünyaya söyleyecek bir sözünüz olacak. O sözü ilk önce kendi içinizde pişireceksiniz, her alana taşıyacaksınız dolayısıyla nakşedeceksiniz sonra insanlığa oradan bir medeniyet fikri, bir sanat tasavvuru sunacaksınız. Sinemada, müzikte, estetikte, sanatın ve edebiyatın farklı alanlarında dil kuracak, öncülük yapacak atılımlara, açılımlara imza atacaksınız." değerlendirmesinde bulundu.

Birinci sınıf metinlerin öncelikle ekol olabilecek dergilerde yayınlandığı bilgisini veren Kaplan, "İnsan ilk önce dergilerde vardır. Dergilerdeki o yazılar daha sonra kitaplaşır. Fakat kitaplardan önce dergilerle var olur. Dolayısıyla orada okuyucu kitlesine bir şekilde dergiler üzerinden ulaşır." dedi.

Kaplan, "Ekonomik, kültürel, entelektüel bütün sınırlarının aşıldığı, insanlığın tek bir yer kürede yaşamaya başladığı bir zaman diliminde MTO'nun kuruluş gerekçesi de bu. Biz bütün dünyaya ulaşmak ve evrensel cümleleri kurmak zorundayız." ifadesini kullandı.

Yazar Yusuf Kaplan, konuşmasının ardından MTO öğrencileriyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gitmek üzere fuar alanından ayrıldı.

Yurt içi ve dışından yüzlerce derginin katıldığı Dergi Günleri, yarın sona erecek.

Yusuf Kaplan, 12. Uluslararası Dergi Günleri'nde konuştu Açıklaması

Yusuf Kaplan, 12. Uluslararası Dergi Günleri'nde konuştu Açıklaması

Yusuf Kaplan, 12. Uluslararası Dergi Günleri'nde konuştu Açıklaması

Yusuf Kaplan, 12. Uluslararası Dergi Günleri'nde konuştu Açıklaması

AA / Ahmet Esad Şani - Son Dakika Haberleri
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