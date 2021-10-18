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Yurtta hava durumu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kütahya, Kilis ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kütahya, Kilis ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı 18

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı 16

İzmir: Parçalı bulutlu 25

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu 26

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 17

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 19

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 26

-İHA-

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Sinop ve Samsun çevreleri için sağanak uyarısı

Sinop ve Samsun çevreleri için sağanak uyarısı
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