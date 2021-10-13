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Yurtta hava durumu

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Yurtta hava durumu

Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Adana, Osmaniye, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Ankara'nın kuzey, Antalya'nın doğu, Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer...

ANTALYA (İHA) - Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Adana, Osmaniye, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Ankara'nın kuzey, Antalya'nın doğu, Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak yer yer mevsim normallerinin altına düşecek, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı 17

İzmir: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 23

Adana: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor) 29

Antalya: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı 19

Diyarbakır: Parçalı bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 28

(İHA)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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