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Yurtta hava durumu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve (Sinop hariç) Batı Karadeniz bölgesinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin...

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve ( Sinop hariç) Batı Karadeniz bölgesinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu ve batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde, sabah saatlerinde yerel pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın (Salı) Marmara'nın güneyi ve Ege ile Batı Akdeniz'in batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA DURUMUYLA GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI İSE ŞÖYLE:

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 28

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı, bu sabah ilk saatlerde yerel pus ve sisli 23

İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 22

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 30

Antalya: Az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri, zamanla il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 23

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 21

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 21

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 30

-İHA-

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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