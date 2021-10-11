ÇANAKKALE (İHA) - Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27

İstanbul : Parçalı ve çok bulutlu 22

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 29

Adana: Az bulutlu ve açık 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 20

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 21

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 31 - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri