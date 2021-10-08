Yurt inşaatında iskele çöktü: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
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Yurt inşaatında iskele çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yurt inşaatında iskele çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yurt inşaatında meydana gelen kalıpların çökmesiyle 2 kişi yaralandı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yurt inşaatında meydana gelen kalıpların çökmesiyle 2 kişi yaralandı.

Çaycuma ilçesinde meslek yüksek okulu bahçesi içinde yapılan yurt inşaatının kalıplarının çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı. İnşaatta bulunan diğer işçiler 112 Acil Servisi ve itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

Yaralılar Çaycuma Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralı işçiden Bahri Dinç (59) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybetti. Diğer yaralı Serkan K.'nın (40) sağlık durumu iyi olduğu belirtildi. - ZONGULDAK

Yurt inşaatında iskele çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

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