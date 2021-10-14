Yurt dışından gelen hastalara vize kolaylığı için iki bakanlık iş birliği yapacak - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yurt dışından gelen hastalara vize kolaylığı için iki bakanlık iş birliği yapacak

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi
Yurt dışından gelen hastalara vize kolaylığı için iki bakanlık iş birliği yapacak

Ticaret ve Dışişleri bakanlıkları, sağlık hizmeti almak üzere yurt dışından gelen uluslararası hastalara vize kolaylığı sağlanması için iş birliğine gidecek.

Ticaret ve Dışişleri bakanlıkları, sağlık hizmeti almak üzere yurt dışından gelen uluslararası hastalara vize kolaylığı sağlanması için iş birliğine gidecek.

Ticaret Bakanlığından yapılan duyuruya göre, sağlık hizmetleri ihracatının sürdürülebilir şekilde artırılabilmesini teminen, sağlık hizmeti almak üzere yurt dışından gelen uluslararası hastalara vize kolaylığı sağlanması amacıyla iki bakanlık arasında iş birliği tesis edilmesi üzerinde mutabık kalındı.

Bu kapsamda, sağlık vizesinin başvuru kabulü aşamasında Hizmet İhracatçıları Birliğinin (HİB) yetkilendirilmesine dair Ticaret ve Dışişleri bakanlıkları arasında yarın "Sağlık Vizesi İş Birliği Protokolü" imzalanacak.

Söz konusu program, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın katılımıyla yapılacak.

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Burak Yılmaz Mustafa Varank
Magazin Bülent Ersoy Emre Belözoğlu
Spor Emre Belözoğlu Mustafa Varank Burak Yılmaz
Tüm Haberler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yurt dışından gelen hastalara vize kolaylığı için iki bakanlık iş birliği yapacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 13:00:36. #1.13#