Yurdun güneydoğu kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı

MARDİN (AA) - Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Elazığ'ın güney ve doğu, Bingöl ve Van'ın güney ve Mardin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin güneydoğu kesimlerinde sağanak öngörülüyor.

Yağışların Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Elazığ'ın güney ve doğu, Bingöl ve Van'ın güney ve Mardin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (30-60 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Sağanak sırasında meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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