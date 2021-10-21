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Yunuslar balıkçılar tarafından görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Haberler | Yerel

Yunuslar balıkçılar tarafından görüntülendi Muğla'nın Bodrum ilçesinde koya gelen yunus sürüsü amatör balıkçılar tarafından görüntülendi.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Yunuslar balıkçılar tarafından görüntülendi

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde koya gelen yunus sürüsü amatör balıkçılar tarafından görüntülendi.

İlçeye bağlı Yalıkavak Mahallesi koyuna sabah erken saatlerinde 6-7 yunustan oluşan bir sürü girdi. O esnada koyda avlanan amatör balıkçılar tarafından görüntülenen yunuslar, 3 saat boyunca denize dalıp çıktı. Zaman zaman kıyıya da yaklaşan yunusların balık sürüleri peşinden koya gelip avlandığı ifade edildi.

Yunusları görüntüleyen amatör balıkçı Alp Saat, yaptığı açıklamada "Sabah 06.00 gibi denizde balık tutarken yunusları fark ettim. 6-7 yunus koya girdi. Büyük ihtimalle buraya avlanmak için geldiler. Yaklaşık 3 saat koyda dolaştılar. Saat 09.00 gibi de koydan ayrıldılar. Ben 4 yıldır Yalıkavak koyunda hiç yunus görmemiştim. 4 yıl sonra ilk defa gördüm" dedi.

Yunuslar balıkçılar tarafından görüntülendi

Yunuslar balıkçılar tarafından görüntülendi

Yunuslar balıkçılar tarafından görüntülendi

Yunuslar balıkçılar tarafından görüntülendi
İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Son Dakika Haberleri
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