Yunusemreli kadınlar el sanatlarını öğreniyor

Yunusemre Belediyesi Ayn-ı Ali Mahallesi Hanım Lokali'nde el sanatları kursu yoğun ilgi görüyor. Kursa katılan kadınlar bir yandan el sanatı öğrenirken diğer yandan da ev ekonomilerine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Yunusemre Belediyesi ilçe genelinde hayata geçirdiği hanım lokalleri ile kadınların kendilerini geliştirmesine olanak sağlıyor. Yunusemre Belediyesi Ayn-ı Ali Mahallesi Hanım Lokalinde düzenlenen El Sanatları Kursuna katılan hanımlar, düzenlenen dersler sayesinde el becerilerini geliştiriyor. Yaptıkları eserler ile günlük hayatın stresinden uzaklaşan hanımlar, ürettikleri ürünleri pazarlayarak ev ekonomilerine de katkı sağlayacak. El Sanatları kursunda hijyen kurallarına büyük önem verdiklerini El Sanatları Öğretmeni Şule Demirel, ahşap boyama, makrome, amigurumi ve punch alanında çalışmalar yaptıklarını söyledi. Demirel açıklamasında, "Sınıfımızda kursiyerlerimiz dönüşümlü olarak eğitim alıyor. Hanımlarımız burada farklı el sanatlarının inceliklerini öğreniyor. Hanımlarımız burada bir meslek sahibi oluyor. 14 kursiyerimiz var. Haftanın 5 günü eğitimlerimiz devam ediyor. Hanımlarımız burada hem sosyalleşiyor hem de üreterek mutlu zaman geçiriyorlar" dedi.

"Başarmanın hazzı tarif edilemez"

Ürettikleri ürünler ile kendilerini daha mutlu hissettiklerini ifade eden El Sanatları Kursiyeri Özge Kurt, "Kursumuza yeni başladık. Kendimi kursta çok iyi hissediyorum. Terapi gibi oluyor. Arkadaşlarım sayesinde kurstan haber dar oldum. Başarmanın ve üretmenin hazzı tarif edilemez. Sosyalleşme anlamında da kurslarımızın katkısı oluyor. Bütün bayanları kurslarımıza davet ediyorum. Belediyemize ve Yunusemre Halk Eğitim Müdürlüğü'ne bize bu imkanı sağladıkları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA