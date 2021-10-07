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Yunuseli sokakları asfaltla buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Yunuseli sokakları asfaltla buluştu

Osmangazi Belediyesi, ilçede bozuk ve asfaltsız yol bırakmamak için seferberlik ilan etti.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi, ilçede bozuk ve asfaltsız yol bırakmamak için seferberlik ilan etti. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Yunuseli Mahallesi'nde yaptıkları çalışmalarla sokakları sıcak asfalt ile kapladı.

Rahat ve konforlu bir ulaşım için çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdüren Osmangazi Belediyesi, ilçede bozuk ve asfaltsız yol bırakmıyor. Hava şartlarının da uygun olmasını fırsata çeviren Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Yunuseli Mahallesi'ndeki sokaklarda yaptıkları çalışmayla bozuk olan asfalt zeminleri sökerek kaldırdı. Zemin tesviye çalışmasının ardından dolgu malzemesi serilen sokaklar sıcak asfalt ile kaplandı.

Ulaşılabilir bir Osmangazi için ilçenin tamamında yol açma, tesviye, mevcut yollarda yenileme çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürdüklerini söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Rahat ve konforlu bir ulaşım için durmaksızın çalışıyoruz. Son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarını fırsata çeviren ekiplerimiz, Yunuseli Mahallesi 856. Sokak, 857. Sokak ve 634. Sokak'ta bozuk olan zemini sökerek kaldırdı. Zeminde yapılan tesviye çalışmalarının ardından ekiplerimiz, yaklaşık 250 metrelik yolu sıcak asfalt ile kaplayarak yeniledi. Şehrimizdeki araç ve yaya ulaşımının daha kaliteli olması için çalışmalarımız kesintisiz şekilde devam edecek" diye konuştu. - BURSA

Yunuseli sokakları asfaltla buluştu

Yunuseli sokakları asfaltla buluştu

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