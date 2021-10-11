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"Yunus'un Söylediği" resim sergisi

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Haberler | Kültür Sanat

"Yunus'un Söylediği" resim sergisi Yedi Güzel Adam Müzesi'nde Yunus Emre'nin 30 beytiyle oluşturulan resim sergisi açıldı Başkan Güngör: "Yunus Emre, gönül ve barış insanıydı" Kahramanmaraş'ta, Yunus Emre Haftası kapsamında "Yunus'un Söylediği" resim sergisi açıldı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - "Yunus'un Söylediği" resim sergisi

Yedi Güzel Adam Müzesi'nde Yunus Emre'nin 30 beytiyle oluşturulan resim sergisi açıldı

Başkan Güngör: "Yunus Emre, gönül ve barış insanıydı"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta, Yunus Emre Haftası kapsamında "Yunus'un Söylediği" resim sergisi açıldı.

Kahramanmaraş'ta ikincisi düzenlenecek olan Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri ve UNESCO tarafından 2021 yılı Yunus Emre Yılı ilan edilmesiyle birlikte Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nce resim sergisi düzenledi.

Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde gerçekleştirilen açılış öncesi katılımcılara Yunus Emre'nin dizelerinden oluşan tasavvuf musiki dinletisi yapıldı.

Serginin açılışında konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "UNESCO tarafından 2021 yılı Yunus Emre yılı ilan edildi. Şiir ve edebiyatın başkenti olarak bizlerin de Yunus Emre'yi en iyi şekilde anlamamız ve gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor. Yunus Emre bir gönül ve barış insanıydı. Tabi ki yaşamış olduğu dönemde ve o dönem sonrası çok önemli hatıralar, şiirler ve birçok eser bırakmış olduğunu biliyoruz. UNESCO'ya önemli bir yolculuk yapıyoruz ve bu yıl çok ciddi bir hazırlık yaptık. Zaten var olan bu potansiyelimizi UNESCO şehirler ağına da dahil olarak sadece ulusal değil uluslararası düzeyde de tanıtmış hem şehrimizin, hem de ülkemizin bu zenginliğini çıkarmış olacağız" dedi.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı.

Yunus'un Söylediği resim sergisi

Yunus'un Söylediği resim sergisi

Yunus'un Söylediği resim sergisi

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