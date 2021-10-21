"Yunus'un İzinden" Organizasyonu Kapsamında İlimizde Sedat Anar Konseri Düzenlenecektir

BİTLİS (Habermetre) - Türk dili ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı hasebiyle 2021 yılı, UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmıştır. Yunus Emre, şiirlerinde insan ve doğa sevgisi, hoşgörü, kardeşlik ve barış kavramlarını en duru Türkçe ile işlemiş ve bu şiirlerle din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin tüm insanlığa seslenmiştir. Yunus "yetmiş iki millete bir göz ile bakmak" ilkesi ve evrensel insani değerler üzerine inşa edilmiş felsefesiyle insanları ortak değerler etrafında birleştiren çağının çok ötesinde bir şair olmayı başarmıştır.

Yunus Emre'nin hem dünya beşeriyetine ortak bir değer olarak takdim edilmesi hem de ülkemize bir kez daha hatırlatılması maksadıyla 2021 yılının "Bizim Yunus" olarak anılması, bu kapsamda düzenlenecek etkinliklerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarla yurt genelinde ve yurtdışında tertip edilmesi Cumhurbaşkanlığımızın 2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı genelgesi gereğince kararlaştırılmıştır.

Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü olan tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre'nin, Türk Tasavvuf Edebiyatı'nda kendine has tarzını oluşturan şiirleri Sedat Anar tarafından bestelenerek Yunus Emre'nin irfanı, kültür ve ruhunun yaşatılması, kuşaklara aktarılması ve dünya çapında bıraktığı izin görünür kılınmasına katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.

75 dk. süreceği düşünülen konserlerde Sedat Anar'ın Yunus Emre'nin on beş şiirine yaptığı besteler dinleyicilerle buluşacaktır. Sedat Anar Türk müziğinde icracısı çok az olan santur ve kopuz sazlarını icra edip vokalde yer alırken Selahattin Anar ise vurmalı çalgılarda icracı olarak yer alacaktır.

Yunus Emre'nin her bir şiiri kendi içinde bir ritme ve ahenge sahiptir. Müzikle buluştuğu zaman bu ritm ve ahenk kulağa daha güzel hitap etmektedir. Bu hitabı dinleyicilerine ulaştırmak için Yunus Emre Enstitüsü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri işbirliğinde "Yunus'un İzinden" Sedat Anar konserleri organize edilmiştir.

Konser etkinlik takvimi; 23 Ekim Ardahan, 24 Ekim Kars, 25 Ekim Ağrı, 26 Ekim Van, 27 Ekim Bitlis, 28 Ekim Muş'ta olacak şekilde düzenlenmiştir.

Tarih: 27 Ekim 2021

Saat: 19: 00

Yer: Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi

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