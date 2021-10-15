Yunus Emre Enstitüsü Tiran, Türkçenin seçmeli dil olarak öğretilmesi için protokol imzaladı - Haberler
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Yunus Emre Enstitüsü Tiran, Türkçenin seçmeli dil olarak öğretilmesi için protokol imzaladı

AA / Fatjon Cuka - Haberler | Güncel

Yunus Emre Enstitüsü Tiran, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da faaliyet gösteren Aristoteli Özel Okulu ile Türkçenin seçmeli yabancı dil olarak öğretilmesini öngören protokol imzaladı.

Yunus Emre Enstitüsü Tiran, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da faaliyet gösteren Aristoteli Özel Okulu ile Türkçenin seçmeli yabancı dil olarak öğretilmesini öngören protokol imzaladı.

Okulda düzenlenen imza törenine Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü Tiran ile okulun yetkilileri katıldı.

Yunus Emre Enstitüsü Tiran Müdürü Ömer Osman Demirbaş, burada yaptığı konuşmada, protokolün imzalanmasına katkı yapanları tebrik etti.

Okulun kendilerini kabul etmelerinden dolayı minnettar olduklarını belirten Demirbaş, "Artık Türkçenin de buraya gelmesiyle inşallah daha yakın olacağız, daha samimi olacağız. Bundan sonraki iletişimimiz de daha fazla olacak." dedi.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Metin Bulut da Yunus Emre Enstitüsü ile okul müdürüne bu iş birliği için Tiran Büyükelçiliği adına teşekkürlerini sundu.

Çok kısa bir zamanda Türkçe öğrenen öğrencilerin bundan sonraki hayatlarında çok büyük seçeneklerle hayatlarına yön vereceklerine olan inancı paylaşan Bulut, öğrencilerin hem Türkiye'de burslu öğrenci statüsünde öğrenim görmeleri hem de Arnavutluk'taki ticari girişimlerde görev almaları açısından önlerine çok önemli fırsatların açılacağını söyledi.

Okul Müdür Entela Jorgji ise protokolün imzalanmasını okul için çok önemli bir an olarak nitelendirerek, öğrencilerin diğer yabancı dillerin yanı sıra Türkçe için de istek göstermelerinin böyle bir iş birliğine girmelerine neden olduğunu ifade etti.

Yunus Emre Enstitüsü Tiran Arnavutluk'taki farklı okullar ile de Türkçenin öğretilmesi için protokoller imzalamıştı.?????

Yunus Emre Enstitüsü Tiran, Türkçenin seçmeli dil olarak öğretilmesi için protokol imzaladı

Yunus Emre Enstitüsü Tiran, Türkçenin seçmeli dil olarak öğretilmesi için protokol imzaladı

Yunus Emre Enstitüsü Tiran, Türkçenin seçmeli dil olarak öğretilmesi için protokol imzaladı

Yunus Emre Enstitüsü Tiran, Türkçenin seçmeli dil olarak öğretilmesi için protokol imzaladı
AA / Fatjon Cuka - Son Dakika Haberleri
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