Yunus Emre Enstitüsü Kuzey Afrikalı gazetecilere Türkçe öğretiyor

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Kuzey Afrika'da çalışan medya mensuplarına Türkçe dersi veriyor.

Tunus YEE ile Rabat YEE'nin ortaklaşa düzenlediği Türkçe eğitim programına Tunus, Cezayir ve Fas'ta çalışan yerel medya mensupları katılıyor.

Tunus YEE Müdürü Melih Yediyıldız, medya mensuplarına yönelik Türkçe eğitimi ve YEE'nin faaliyetlerine ilişkin AA muhabirine bilgi verdi.

"Eğitimimize Tunus, Cezayir ve Fas'tan yoğun ilgi var"

YEE olarak farklı meslek grupları için özel ders verdiklerini belirten Yediyıldız, "Uzun zamandır medya mensuplarının Türkçe eğitim talebini bu sene Tunus AA Ofisinin desteği ile gerçekleştirdik. Bu ay başladığımız eğitimimize Tunus, Cezayir ve Fas'tan yoğun ilgi var. Kursiyerlerimizden aldığımız geri dönüşler çok olumlu ve bunun için çok mutluyuz." diye konuştu.

Geçen yıl Tunuslu diplomatlara yönelik de Türkçe eğitim kursu açtıklarını hatırlatan Yediyıldız, "Dünyanın birçok yerinde YEE olarak diplomatik misyonlara, ülkelerin bürokratlarına da Türkçe kursları sunduk. Tunus'ta 2018 yılından itibaren devam eden Türkçe kurslarımız bu doğrultuda fiziki olarak devam ederken Tunuslu diplomatlarımıza yönelik geçen sene başlattığımız çevirim içi Türkçe kurslarımıza bu sene de devam ediyoruz." dedi.

"Meslektaşlarımla beraber Türkçe dersleri almaktan dolayı çok mutluyum"

Kursa katılan gazetecilerden Hind Abdussamed ise uzun zamandır Türkçe eğitimi almak istediğini ve YEE'nin bu konudaki desteğinden dolayı çok müteşekkir olduğunu belirtti.

Abdussamed, "Yıllardır Türk dizilerini seyrediyorum, bu yüzden Türkçeyi sevmeye başladım. Yaptığım meslekte de sevdiğim bu dili kullanmak için Türkçe öğrenmek istedim. Şu an meslektaşlarımla beraber Türkçe dersleri almaktan dolayı çok mutluyum." dedi.

Türkçe dünyada en çok öğrenilen 5. dil haline geldi

Enstitü Müdürü Yediyıldız, YEE'nin dünyanın birçok noktasında Türkçeyi öğretmek ve Türk kültürünü tanıtmak üzere bulunduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bizim de felsefesini benimsediğimiz Yunus Emre'nin temel yaklaşımı da budur; 'Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım'. İrtibata geçeceğiz ki başka ülkelerdeki güzellikleri biz alalım, biz de güzelliklerimizi başka ülkelere taşıyalım."

YEE'nin uluslararası başarısını geçen yıl perçinlediğini belirten Yediyıldız, "2020'deki göze çarpan faaliyetlerimizden biri Türkçeyi dünyada en çok öğrenilen 5'inci yabancı dil haline getirmemiz oldu. Burada değerli olan iki unsur görüyoruz. Birincisi, Türkiye'nin gerçek kapasitesini, insanlığını, özelliğini ve farklılığını dünyayla buluşturmak. İkincisi ise yurt dışında faaliyet gösteren paydaş kurumlarımızın artık aynı dili konuşmaya başlamasına şahit olmak." ifadelerini kullandı.

Salgına rağmen Türkçe eğitimi durmadı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen çevirim içi eğitim ile çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Yediyıldız, şu bilgileri verdi:

"Özellikle salgın döneminde başlattığımız çevirim içi eğitimleri artırdık. Bu bağlamda mart ayından itibaren bütün dünyada 5 stratejik bölge belirleyerek ücretsiz Türkçe eğitimi sunduk. 30 bin kişiyi 6 aydır eğitiyoruz. Şu anda 20 bin ilave müracaat var. Dünyanın her tarafında düzenli bir şekilde haftada 6 saat sunduğumuz Türkçe kurslarımıza kayıtlı öğrencilerimiz derslerine sorunsuz bir şekilde devam ediyor."

Tunus'ta 2018'de açılan YEE, yüz yüze ve çevirim içi Türkçe eğitimlerinin yanı sıra yürüttüğü çeşitli faaliyetlerle Türk kültürünü de tanıtmayı amaçlıyor.