Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Depremin merkez üssünün Kandiye'nin 120 kilometre doğusu olduğu belirtildi.

-İHA-

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Girit'te 6,2 büyüklüğünde deprem

Girit'te 6,2 büyüklüğünde deprem

 Son Dakika: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.2 büyüklüğünde deprem! Türkiye'den de hissedildi

Son Dakika: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.2 büyüklüğünde deprem! Türkiye'den de hissedildi

 Prof. Dr. Naci Görür'den 7.3'lük deprem yaşayan Van'la ilgili çok önemli uyarı: Daha büyüğü gelebilir

Prof. Dr. Naci Görür'den 7.3'lük deprem yaşayan Van'la ilgili çok önemli uyarı: Daha büyüğü gelebilir
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer İbrahim Aydemir Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Düm Tek Tek Gülben Ergen Nihal Yalçın Mehmet Ali Erbil
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Sergio Perez Ferdi Kadıoğlu Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hasan Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 13:26:42. #1.12#