Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Depremin merkez üssünün Kandiye'nin 120 kilometre doğusu olduğu belirtildi.

-İHA-

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