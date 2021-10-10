Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda seller maddi zarara yol açtı - Haberler
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Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda seller maddi zarara yol açtı

AA / Derya Gülnaz Özcan - Haberler | Güncel
Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda seller maddi zarara yol açtı

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda yaşanan seller nedeniyle çok sayıda ev ve araç zarar gördü.

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda yaşanan seller nedeniyle çok sayıda ev ve araç zarar gördü.

Yunanistan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Eğriboz Adası'nda dün başlayan ve bugün yoğunlaşarak devam eden yağışlar nedeniyle seller oluştu.

Sellerde yüzlerce ev ve araç sular altında kaldı.

Adanın kuzey bölgelerinde toprak kayması ve heyelan görüldü.

???????Bölgede sel nedeniyle elektrik kesintileri yaşandığı ve bazı yolların ulaşıma kapandığı kaydedildi.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Son Dakika Haberleri
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