Yunanistan'ı Ballos fırtınası vurdu, onlarca ev ve işyeri sular altında kaldı - Haberler
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Yunanistan'ı Ballos fırtınası vurdu, onlarca ev ve işyeri sular altında kaldı

AA / Dimitris Kapantais - Haberler | Güncel

Fırtınadan zarar görmüş bir bina Sular altında kalmış cadde ve sokaklar Kurtarma çalışmaları Yunanistan'ı dün gece yarısından itibaren etkisi altına alan sağanak yağış ve fırtına ülkede hayatı felç etti.

Fırtınadan zarar görmüş bir bina

Sular altında kalmış cadde ve sokaklar

Kurtarma çalışmaları

Yunanistan'ı dün gece yarısından itibaren etkisi altına alan sağanak yağış ve fırtına ülkede hayatı felç etti. Ballos sağanak yağış ve fırtınası nedeni ile onlarca ev ve işyeri sular altında kaldı.

Cadde ve sokaklar göle dönerken toplu taşıma araçları ve otomobiller köprülerin altında tavanına kadar suya gömüldü.

Atina merkeze bağlı onlarca köy ve mahallenin yollarında ve alt yapısında hasar meydana geldiği belirtildi. Atina Belediyesi oluşturduğu kriz masasında sivil toplum örgütleri ile birlikte kurtarma çalışmalarına başladı.

Yunanistan'ı Ballos fırtınası vurdu, onlarca ev ve işyeri sular altında kaldı

Yunanistan'ı Ballos fırtınası vurdu, onlarca ev ve işyeri sular altında kaldı

Yunanistan'ı Ballos fırtınası vurdu, onlarca ev ve işyeri sular altında kaldı

Yunanistan'ı Ballos fırtınası vurdu, onlarca ev ve işyeri sular altında kaldı
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Haber: Yunanistan'ı Ballos fırtınası vurdu, onlarca ev ve işyeri sular altında kaldı - Haberler
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