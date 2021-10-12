Yunanistan'daki deprem, İzmir ve Muğla'da da hissedildi - Haberler
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Yunanistan'daki deprem, İzmir ve Muğla'da da hissedildi

Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Haberler | Güncel
Yunanistan'daki deprem, İzmir ve Muğla'da da hissedildi

YUNANİSTAN'ın Lasithi şehrinde meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki deprem, İzmir ve Muğla'da da hissesildi.

İZMİR (DHA) - YUNANİSTAN'ın Lasithi şehrinde meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki deprem, İzmir ve Muğla'da da hissesildi. Sarsıntı nedeniyle kısa süreli tedirginlik yaşandı.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Deprem Dairesi verilerine göre, Yunanistan'ın Lasithi şehrinde saat 12.24'te, Richter ölçeğine göre 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Muğla'nın Datça ilçesi ile İzmir'den de hissesildi. Sarsıntı kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Bazı kişiler, panikle bulundukları binalardan açık alanlara çıktı. İlk belirlemelere göre İzmir ve Muğla'da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.


- Muğla
Yunanistan'daki deprem, İzmir ve Muğla'da da hissedildi

Yunanistan'daki deprem, İzmir ve Muğla'da da hissedildi

Yunanistan'daki deprem, İzmir ve Muğla'da da hissedildi

Yunanistan'daki deprem, İzmir ve Muğla'da da hissedildi

Yunanistan'daki deprem, İzmir ve Muğla'da da hissedildi

Yunanistan'daki deprem, İzmir ve Muğla'da da hissedildi

Yunanistan'daki deprem, İzmir ve Muğla'da da hissedildi

Yunanistan'daki deprem, İzmir ve Muğla'da da hissedildi

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