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Yunanistan'daki deprem İzmir'de hissedildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yunanistan'daki deprem İzmir'de hissedildi Yunanistan'ın Lasithi kentinde meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki deprem, İzmir'de de hissedildi.

İZMİR (İHA) - Yunanistan'daki deprem İzmir'de hissedildi

İZMİR - Yunanistan'ın Lasithi kentinde meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki deprem, İzmir'de de hissedildi.

Merkez üssü Yunanistan'ın Lasithi kenti olan deprem, 6.3 büyüklüğünde kaydedildi. Deprem, İzmir'de de hissedildi. 12.10'da meydana gelen depremin 6.62 kilometre derinliğinde olduğu belirtilirken, 30 Ekim 2020'de 6.6 büyüklüğünde depremle sarsılan İzmirliler de tedirginlik yaşadı. İzmirli vatandaşlar, 30 Ekim İzmir depreminin yıldönümüne sayılı günler kala tedirgin olduklarını ve aynı acıları yaşamak istemediklerini dile getirdi.

Yunanistan'daki deprem İzmir'de hissedildi

Yunanistan'daki deprem İzmir'de hissedildi

Yunanistan'daki deprem İzmir'de hissedildi

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