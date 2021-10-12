Yunanistan'da meydana gelen deprem Aydın ve Muğla'da da hissedildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunanistan'da meydana gelen deprem Aydın ve Muğla'da da hissedildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yunanistan'da meydana gelen deprem Aydın ve Muğla'da da hissedildi AYDIN - Merkez üssü Yunanistan'ın Lasithi şehri olan 6.3 büyüklüğündeki deprem Aydın ve Muğla'da da hissedildi.

AYDIN (İHA) - Yunanistan'da meydana gelen deprem Aydın ve Muğla'da da hissedildi

AYDIN - Merkez üssü Yunanistan'ın Lasithi şehri olan 6.3 büyüklüğündeki deprem Aydın ve Muğla'da da hissedildi.

Deprem saat 12.24 sıralarında Yunanistan'ın Lasithi şehrinde meydana geldi. AFAD verilerine göre, 6.62 kilometre derinlikte 6.3 şiddetinde meydana gelen deprem çevre ülkelerden de hissedildi. Aydın ve Muğla'dan da hissedilen deprem vatandaşlarda panik oluşturdu.

Yunanistan'da meydana gelen deprem Aydın ve Muğla'da da hissedildi

Yunanistan'da meydana gelen deprem Aydın ve Muğla'da da hissedildi

Yunanistan'da meydana gelen deprem Aydın ve Muğla'da da hissedildi

Yunanistan'da meydana gelen deprem Aydın ve Muğla'da da hissedildi

Yunanistan'da meydana gelen deprem Aydın ve Muğla'da da hissedildi

Yunanistan'da meydana gelen deprem Aydın ve Muğla'da da hissedildi

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Yunanistan'da meydana gelen deprem Aydın ve Muğla'da da hissedildi
İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer İbrahim Aydemir Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Düm Tek Tek Gülben Ergen Nihal Yalçın Mehmet Ali Erbil
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Sergio Perez Ferdi Kadıoğlu Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hasan Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yunanistan'da meydana gelen deprem Aydın ve Muğla'da da hissedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 13:26:22. #1.12#