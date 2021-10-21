Doktorlar ve sağlık çalışanları çalışma koşullarının iyileştirilmesi için gösteri düzenledi
AA / Derya Gülnaz Özcan - Haberler | Güncel
Sağlık çalışanlarının yürüyüşü Pankart taşıyan, slogan atan sağlık çalışanları ATİNA - Yunanistan Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonunun (POEDIN) çağrısıyla 24 saatlik greve giden doktorlar ve sağlık çalışanları, başkent Atina'da gösteri düzenledi.
Sağlık çalışanlarının yürüyüşü
Pankart taşıyan, slogan atan sağlık çalışanları ATİNA - Yunanistan Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonunun (POEDIN) çağrısıyla 24 saatlik greve giden doktorlar ve sağlık çalışanları, başkent Atina'da gösteri düzenledi. Çalışma koşullarının iyileştirilmesini isteyen çalışanlar, Sağlık Bakanlığına yürüdü.