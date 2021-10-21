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Doktorlar ve sağlık çalışanları çalışma koşullarının iyileştirilmesi için gösteri düzenledi

AA / Derya Gülnaz Özcan - Haberler | Güncel

Sağlık çalışanlarının yürüyüşü Pankart taşıyan, slogan atan sağlık çalışanları ATİNA - Yunanistan Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonunun (POEDIN) çağrısıyla 24 saatlik greve giden doktorlar ve sağlık çalışanları, başkent Atina'da gösteri düzenledi.

Sağlık çalışanlarının yürüyüşü

Pankart taşıyan, slogan atan sağlık çalışanları ATİNA - Yunanistan Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonunun (POEDIN) çağrısıyla 24 saatlik greve giden doktorlar ve sağlık çalışanları, başkent Atina'da gösteri düzenledi. Çalışma koşullarının iyileştirilmesini isteyen çalışanlar, Sağlık Bakanlığına yürüdü.

Doktorlar ve sağlık çalışanları çalışma koşullarının iyileştirilmesi için gösteri düzenledi

Doktorlar ve sağlık çalışanları çalışma koşullarının iyileştirilmesi için gösteri düzenledi

Doktorlar ve sağlık çalışanları çalışma koşullarının iyileştirilmesi için gösteri düzenledi

Doktorlar ve sağlık çalışanları çalışma koşullarının iyileştirilmesi için gösteri düzenledi
AA / Derya Gülnaz Özcan - Son Dakika Haberleri
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