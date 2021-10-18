Yunanistan'da ana muhalefet, iktidarın Kovid-19 politikasını eleştirdi

Yunanistan'da ana muhalefet lideri Aleksis Çipras, hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecini doğru yönetemediği gerekçesiyle eleştirdi.

Radikal Sol İttifak (SYRIZA) Partisi lideri Aleksis Çipras, parlamentoda yaptığı konuşmada, hükümetin salgınla mücadelede ve aşı kampanyasında "pes ettiğini", vatandaşlara gerçekleri söylemediğini ileri sürdü.

Yunanistan'da salgın sürecinin endişe verici olduğunu belirten Çipras, hükümetin salgınla mücadele tedbirlerinde getirdiği "gevşeme" politikasını da eleştirdi.

Çipras, sağlık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini ifade ederek salgın nedeniyle meydana gelen ölüm oranlarının Avrupa Birliği ülkeleri ortalamasının çok üzerinde olduğuna dikkat çekti.

Yunanistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bugüne dek Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 375 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu yaklaşık 11 milyon olan Yunanistan'da Kovid-19 aşılarını tamamlayanların sayısı yaklaşık 6 milyon 300 bine ulaştı.

Öte yandan 12 yaşından büyüklerin aşı olabildiği ülkede 50 yaş üstündekiler, isteğe bağlı olarak 3. doz aşılarını da yaptırabiliyor.