Yunanistan'a kaçarken yakalanan zanlılar hakim karşısına çıktı - Haberler
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan zanlılar hakim karşısına çıktı

AA / Salih Baran - Haberler | Güncel
Yunanistan'a kaçarken yakalanan zanlılar hakim karşısına çıktı

Edirne'de, Yunanistan sınırında yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları belirlenen 3 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan sınırında yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları belirlenen 3 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İhraç zabıt katibi M.C.K, ihraç gardiyan A.Ç. ile esnaf A.K. gözaltı işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan A.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler, haklarında daha önce yargılandıkları mahkemelerinin verdiği adli kontrol şartının devamına karar verilerek, serbest bırakıldı.

Güvenlik güçleri iki gün önce Meriç ilçesinde 1. derece askeri yasak bölgede 3 zanlıyı tespit etmiş, gözaltına alınan şüphelilerin, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan istinafta dosyaları bulunan meslekten ihraç gardiyan ve zabıt katibi ile esnaf olduğu belirlenmişti.

AA / Salih Baran - Son Dakika Haberleri
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