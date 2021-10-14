Yunan unsurlarınca geri itilen 67 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Yunan unsurlarınca geri itilen 67 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Yunan unsurlarınca geri itilen 67 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Menderes, Çeşme ve Dikili ilçelerinde Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 67 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

ÇEŞME, İZMİR (İHA) - İzmir'in Menderes, Çeşme ve Dikili ilçelerinde Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 67 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 13 Ekim saat 07.30 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 33 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Ekipler, 13 Ekim saat 14.25 sıralarında da, Menderes ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 13 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri aynı gün Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Yine Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmeni görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

Yunan unsurlarınca geri itilen 67 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunan unsurlarınca geri itilen 67 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunan unsurlarınca geri itilen 67 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunan unsurlarınca geri itilen 67 düzensiz göçmen kurtarıldı

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