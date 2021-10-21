Yunan askerlerince darbedildikleri öne sürülen düzensiz göçmenler Edirne'de tedavi edildi - Haberler
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Yunan askerlerince darbedildikleri öne sürülen düzensiz göçmenler Edirne'de tedavi edildi

AA / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel
Yunan askerlerince darbedildikleri öne sürülen düzensiz göçmenler Edirne'de tedavi edildi

Yunan hudut askerlerince darbedildikten sonra zorla Türkiye'ye gönderildiklerini ileri süren Fas uyruklu 13 düzensiz göçmen Edirne'de tedavi edildi.

EDİRNE (AA) - Yunan hudut askerlerince darbedildikten sonra zorla Türkiye'ye gönderildiklerini ileri süren Fas uyruklu 13 düzensiz göçmen Edirne'de tedavi edildi.

Alınan bilgiye göre, Sarıbayır mevkisinde darbedilmiş ve bitkin haldeki düzensiz göçmenleri gören şantiye çalışanları, durumu polise bildirdi.

Yunanistan'a geçmelerinin ardından yakalandıklarını ve Yunan askerlerinin kendilerini copla döverek Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye gönderdiklerini iddia eden düzensiz göçmenlerin vücutlarındaki darp izleri ve bazılarının kıyafetlerinin olmaması dikkati çekti.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde tedavileri yapılan düzensiz göçmenler, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yunan askerlerince darbedildikleri öne sürülen düzensiz göçmenler Edirne'de tedavi edildi

Yunan askerlerince darbedildikleri öne sürülen düzensiz göçmenler Edirne'de tedavi edildi

AA / Gökhan Balcı - Son Dakika Haberleri
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