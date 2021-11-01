YUNAN ADALARINA KAÇMAYA ÇALIŞAN FETÖ ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

YUNAN ADALARINA KAÇMAYA ÇALIŞAN FETÖ ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Selçuk ilçesinde, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında arama kararı bulunan ve yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 6 kişi yakalandı.

SELÇUK, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Selçuk ilçesinde, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında arama kararı bulunan ve yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 6 kişi yakalandı.

İzmir Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ve MİT Başkanlığı'nın ortaklaşa çalışmasında, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle aranan ve aralarında meslekten ihraç edilen eski doktor ve öğretmenlerin de bulunduğu 6 kişinin, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye hazırlandıkları belirlendi. Dün akşam saatlerinde Pananos sahiline gelen Y.Y., S.K., S.A., H.B., H.K.Y. ve M.A., bölgede konuşlanan ekipler tarafından gözaltına alındı. Jandarmaya götürülen şüphelilerin buradaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

YUNAN ADALARINA KAÇMAYA ÇALIŞAN FETÖ ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI

YUNAN ADALARINA KAÇMAYA ÇALIŞAN FETÖ ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI

YUNAN ADALARINA KAÇMAYA ÇALIŞAN FETÖ ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI

YUNAN ADALARINA KAÇMAYA ÇALIŞAN FETÖ ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI

YUNAN ADALARINA KAÇMAYA ÇALIŞAN FETÖ ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI

YUNAN ADALARINA KAÇMAYA ÇALIŞAN FETÖ ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
MSB: 'Ekim ayında, tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 38'i terörist 471 şahıs yakalandı, 22 bin 406 kişi hududu geçemeden...

MSB: "Ekim ayında, tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 38'i terörist 471 şahıs yakalandı, 22 bin 406 kişi hududu geçemeden...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title