YUMURTA YÜKLÜ KAMYONET YANDI

İSTANBUL (DHA) - SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, TEM Otoyolunda yumurta yüklü kamyonet motorunun tutuşması sonucu yandı.

Olay saat 02.00 sıralarında, TEM Otoyolu Sapanca Kırkpınar mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Halil İbrahim Okçu idaresindeki 34 DZC 979 plakalı yumurta yüklü kamyonetin motor kısmında dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü kamyoneti emniyet şeridine çekerek itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yanan kamyonet söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi. Araçta yüklü yumurtalar da hasar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.