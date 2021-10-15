YUMURTA YÜKLÜ KAMYONET YANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

YUMURTA YÜKLÜ KAMYONET YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, TEM Otoyolunda yumurta yüklü kamyonet motorunun tutuşması sonucu yandı.

İSTANBUL (DHA) - SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, TEM Otoyolunda yumurta yüklü kamyonet motorunun tutuşması sonucu yandı.

Olay saat 02.00 sıralarında, TEM Otoyolu Sapanca Kırkpınar mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Halil İbrahim Okçu idaresindeki 34 DZC 979 plakalı yumurta yüklü kamyonetin motor kısmında dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü kamyoneti emniyet şeridine çekerek itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yanan kamyonet söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi. Araçta yüklü yumurtalar da hasar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

YUMURTA YÜKLÜ KAMYONET YANDI

YUMURTA YÜKLÜ KAMYONET YANDI

YUMURTA YÜKLÜ KAMYONET YANDI

YUMURTA YÜKLÜ KAMYONET YANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri: İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DHKPC'ye yönelik operasyon

Son dakika haberleri: İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyon

 Son dakika haber | İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DHKPC'ye yönelik operasyonda, eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 126...

Son dakika haber | İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda, eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 126...

 KADIKÖY'DE 20 YIL SONRA GELEN TÖRE CİNAYETİ

KADIKÖY'DE 20 YIL SONRA GELEN TÖRE CİNAYETİ
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Şahap Kavcıoğlu
Magazin Kubilay Aka Bülent Ersoy Burak Özçivit Mustafa Keser
Spor Cristiano Serdar Aziz Merih Demiral Hamit Altıntop Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: YUMURTA YÜKLÜ KAMYONET YANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 10:18:58. #1.17#