Yumurta yüklü kamyonet yandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yumurta yüklü kamyonet yandı

Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Haberler | Güncel
Yumurta yüklü kamyonet yandı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesi TEM Otoyolu'nda hareket halindeyken motorundan alev alan yumurta yüklü kamyonet, kullanılmaz hale geldi.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesi Tem Otoyolu'nda hareket halindeyken motorundan alev alan yumurta yüklü kamyonet, kullanılmaz hale geldi.

TEM Otoyolu'nda İstanbul yönüne giden Halil İbrahim Okçu yönetimindeki 34 DZC 979 plakalı yumurta yüklü kamyonet, saat 02.00 sıralarında Sapanca ilçesi Kırkpınar mevkisine geldiğinde motor kısmında dumanlar yükselmeye başladı. Okçu, kamyoneti emniyet şeridine çekerek itfaiyeyi aradı. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Kamyonet kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Yumurta yüklü kamyonet yandı

Yumurta yüklü kamyonet yandı

Yumurta yüklü kamyonet yandı

Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Süleyman Soylu Şahap Kavcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Burak Özçivit Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Ali Koç Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Fatih Doğan Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yumurta yüklü kamyonet yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 10:19:16. #1.13#