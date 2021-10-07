Yumurta pilavı nasıl yapılır? En güzel Yumurta pilavı tarifi! Yumurta pilavı malzemeleri nelerdir? - Haberler
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Yumurta pilavı nasıl yapılır? En güzel Yumurta pilavı tarifi! Yumurta pilavı malzemeleri nelerdir?

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Yumurta pilavı nasıl yapılır? En güzel Yumurta pilavı tarifi! Yumurta pilavı malzemeleri nelerdir?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Yumurta pilavı hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Yumurta pilavı hazırlamak için araştırma yapmaya başladı. Peki, Yumurta pilavı yapılır? Yumurta pilavı malzemeleri nelerdir?

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Yumurta pilavı tarifi oldu. Peki en güzel Yumurta pilavı tarifi nasıldır? Yumurta pilavı nasıl yapılır? Yumurta pilavı için gerekli malzemeler nelerdir? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

YUMURTA PİLAVI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

6 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

1 kg un

3 yemek kaşığı tereyağı

YUMURTA PİLAVI TARİFİ NASIL YAPILIR?
 Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

  • Yumurta ve tuz derin bir kap içerisinde çırpılır.
  • Üzerine yavaş yavaş un dökülerek yoğrulur.
  • Daha sonra kap içerisinde hazırlanmış olan yumuşak durumdaki hamur sert bir zemine alınarak iyice katı kıvama gelinceye kadar yoğrulmaya devam edilir.
  • 20 dk. kadar üzerine nemli bir bez örtülerek dinlenmeye bırakılır.
  • Dinlenmiş olan hamurlardan parçalar alınır ve çok ince olmayacak şekilde oklavayla açılır.
  • Açılmış olan hamurlardan şeritler halinde ince uzun parçalar kesilerek erişteler elde edilir.
  • Erişteler önceden unlanmış olan tepsiye konur ve daha sonra tuzlu sıcak suda kısa bir süre haşlanır.
  • Haşlanmış olan eriştelerin suyu süzüldükten sonra üzerine tavada eritilmiş olan tereyağı dökülerek 7-8 dk. kadar daha pişirilir ve sıcak olarak servise sunulur.

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