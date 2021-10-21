Yumrukaya, şampiyon motorculara başarılar diledi

MANİSA (Bültenler) - Yumrukaya, 22- 24 Ekim tarihlerinde Antalya Kepez Drag Pisti'nde gerçekleşecek olan Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın ikinci ve üçüncü ayaklarında yarışacak olan sporcularımıza başarılar diledi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'umuzun şampiyon motor sporcuları Kamil Kırbaş ve İbrahim Nişli, 22-24 Ekim tarihleri arasında Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun Antalya Kepez Drag Pisti'nde düzenleyeceği Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın ikinci ve üçüncü ayak yarışlarında pistin tozunu attırmaya hazırlanıyorlar. Bu önemli yarış öncesi Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyemiz Velihan Yumrukaya, sporcularımızla bir araya geldi. Yumrukaya, geride kalan yarışlarda önemli başarılar elde eden sporcularımızı tebrik ederken; Kepez'deki yarışlarda da Manisa'nın gururu olan Kırbaş ve Nişli'ye şampiyonluk yolunda başarılar diledi.

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