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YUM-BİR Başkanı İbrahim Afyon Dünya Yumurta Günü'nü kutladı Açıklaması

AA / Mustafa Çalkaya - Haberler | Güncel
YUM-BİR Başkanı İbrahim Afyon Dünya Yumurta Günü'nü kutladı Açıklaması

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM- BİR) Başkanı İbrahim Afyon, Dünya Yumurta Günü 2021 yılı temasının, "Herkes için yumurta: Doğanın mükemmel hediyesi" olarak belirlendiğini belirterek, "Yumurtada hayat var, yumurta hayatınızda olsun." ifadesini kullandı.

AFYON (AA) - Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM- BİR) Başkanı İbrahim Afyon, Dünya Yumurta Günü 2021 yılı temasının, "Herkes için yumurta: Doğanın mükemmel hediyesi" olarak belirlendiğini belirterek, "Yumurtada hayat var, yumurta hayatınızda olsun." ifadesini kullandı.

Afyon, yaptığı yazılı açıklamada, yumurtanın besleyici değerine dikkati çekmek ve her yaştan insanın tüketmesini teşvik etmek için her yıl ekim ayının ikinci cuma gününün "Dünya Yumurta Günü" olarak kutlandığını belirtti.

Dünya Yumurta Günü 2021 yılı temasının, Uluslararası Yumurta Komisyonunca "Herkes için yumurta: Doğanın mükemmel hediyesi" olarak belirlendiğini bildiren Afyon, şunları ifade etti:

"Dünya Yumurta Günü'nün bu yılki temasıyla yumurtanın, insan yaşamının tüm evrelerinde tüketilebilecek değerli bir protein kaynağı olduğunu ve yumurtanın farklı yaşam evrelerinde sağladığı yararları topluma anlatmak istiyoruz. Yumurtada hayat var, yumurta hayatınızda olsun."

Geçen yıl Türkiye'de 20 milyar adet yumurta üretildi

Türkiye'de 2020'de yaklaşık 20 milyar adet yumurta üretildiğini, bunların 4,38 milyar adedinin yurt dışına satılarak ülkeye 430 milyon dolar döviz girdisi sağlandığını belirten Afyon, geçen yıl kişi başı tüketimin 240 adede yükseldiği bilgisini verdi.

Afyon, yumurtanın anne sütünün ardından en yüksek besleyici değere sahip ürün olduğuna işaret ederek, yumurtanın proteinin yüzde 100'ünün vücutta kullanılabildiğini kaydetti.

Yumurtanın insan hayatından eksik edilmemesi çağrısında bulunan Afyon, Dünya Yumurta Günü'nü kutladı.

AA / Mustafa Çalkaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: YUM-BİR Başkanı İbrahim Afyon Dünya Yumurta Günü'nü kutladı Açıklaması - Haberler
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