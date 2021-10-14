Yükselen göller nedeniyle yerleşim yerleri sular altında kaldı

Kenya'da bulunan Rift Vadisi'ndeki göllerin rekor seviyede yükselmesinden sonra yerleşim yerleri sular altında kaldı. Baskın sebebiyle hayvanların yaşam alanları da daralırken, bilim insanları, su seviyesindeki yükselmeyi iklim değişikliğine ve aylardır durmadan süren yağışlara bağlıyor. Yükselen sular nedeniyle timsah saldırılarında da artış gözlemleniyor.