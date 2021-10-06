Yüksekovalı genç akşamları mısır satarak evinin geçimini sağlıyor - Haberler
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Yüksekovalı genç akşamları mısır satarak evinin geçimini sağlıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Yüksekovalı genç akşamları mısır satarak evinin geçimini sağlıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Fesih Kurt adlı genç, her akşam ilçenin en işlek caddesinde mısır satarak evinin geçimini sağlıyor.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Fesih Kurt adlı genç, her akşam ilçenin en işlek caddesinde mısır satarak evinin geçimini sağlıyor.

8 seneye yakındır Yüksekova ilçesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde kendi imkanları ile kurduğu tezgah üzerine farklı yerlerden getirdikleri mısırları pişirip satan Kurt, kardeşleri ile beraber kurdukları mangalda haşladığı mısırları hazır duruma getirerek gelen müşterilerine sunarak evlerinin geçini sağlıyorlar. Ailenin geçimini bu işle sağladıklarını belirten Fasih Kurt, "Sekiz seneye yakındır ilçenin en işlek caddesinde mısır işini yapıyorum. Allah'a şükür işlerim iyi gidiyor. Her gün gecenin geç saatlerinde aynı güzergahta mısır satışımı yapıyorum. Mısır satışını severek yapıyorum çünkü bu işe alıştım. Ben bu işi kardeşlerimle beraber yapıyorum. Ortalama çalışma olarak 300 TL yakın kazanç sağlıyorum. Bu işi yapmak zorundayım çünkü evimin geçimini sağlamak zorundayım. Bizler geç saatlere kadar çalışıyoruz sağ olsunlar müşterilerimizde var. Şükür helalinden çalışıyoruz kardeşlerimle beraber bizde hayatımızı böyle sürdüreceğiz" dedi. - HAKKARİ

Yüksekovalı genç akşamları mısır satarak evinin geçimini sağlıyor

Yüksekovalı genç akşamları mısır satarak evinin geçimini sağlıyor

Yüksekovalı genç akşamları mısır satarak evinin geçimini sağlıyor

Yüksekovalı genç akşamları mısır satarak evinin geçimini sağlıyor

Yüksekovalı genç akşamları mısır satarak evinin geçimini sağlıyor

Yüksekovalı genç akşamları mısır satarak evinin geçimini sağlıyor

Yüksekovalı genç akşamları mısır satarak evinin geçimini sağlıyor

Yüksekovalı genç akşamları mısır satarak evinin geçimini sağlıyor

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Haber: Yüksekovalı genç akşamları mısır satarak evinin geçimini sağlıyor - Haberler
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