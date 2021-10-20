Yüksekova'nın Cilo Dağları beyaza büründü - Haberler
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Yüksekova'nın Cilo Dağları beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Haberler | Güncel

Yüksekova'nın Cilo Dağları beyaza büründü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin çevresini saran Cilo Dağları, mevsiminin ilk karının yağmasıyla beyaza büründü.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Yüksekova'nın Cilo Dağları beyaza büründü

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin çevresini saran Cilo Dağları, mevsiminin ilk karının yağmasıyla beyaza büründü.

İlçede son günlerde başlayan soğuk hava ve ardından gelen yağışlar, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte Cilo Dağlarının yüksek kesimleri beyaza bürünürken, ilçe genelinde sıcaklıklarda hissedilir derecede düşüşler meydana geldi.

Yüksekova'nın Cilo Dağları beyaza büründü

Yüksekova'nın Cilo Dağları beyaza büründü

Yüksekova'nın Cilo Dağları beyaza büründü

Yüksekova'nın Cilo Dağları beyaza büründü
İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Son Dakika Haberleri
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