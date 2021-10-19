Yüksekova İlçesi Yeniköprü Yol Kontrol Noktasında 3.000 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (Habermetre) - İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;

18. 10. 2021 günü Yüksekova İlçesi Yeni Köprü Yol Kontrol Noktasında bir kargo şirketine ait araçta yapılan aramada koli içerisindeki buzdolabı kompresörü içine gizlenerek silikon ile kapatılmış vaziyette;

3. 000 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Hakkari Valiliği

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