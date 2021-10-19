Yüksekova İlçesi Yeniköprü Yol Kontrol Noktasında 3.000 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;18. 10.
YÜKSEKOVA, HAKKARİ (Habermetre) - İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;
18. 10. 2021 günü Yüksekova İlçesi Yeni Köprü Yol Kontrol Noktasında bir kargo şirketine ait araçta yapılan aramada koli içerisindeki buzdolabı kompresörü içine gizlenerek silikon ile kapatılmış vaziyette;
3. 000 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Hakkari Valiliği
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