Yüksekova İlçesi Kırsal Alanında Sığınak İçerisinde Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;23. 10.
YÜKSEKOVA, HAKKARİ (Habermetre) - İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;
23. 10. 2021 günü Yüksekova İlçesi kırsal alanında icra edilen operasyonda bölücü terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen sığınak içerisinde;
1 Adet Bixi Makineli Tüfeği,
69 adet El Bombası,
5 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği,
1 adet Mavzer,
637 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği Mühimmatı,
901 adet Bixi Makineli Tüfeği Mühimmatı,
170 adet Mavzer Mühimmatı,
16 adet El Bombası Fünyesi,
17 adet RPG-7 Roketatar Sevk Fişeği,
13 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği Şarjörü,
1 uzaktan kumandalı telsizli düzenek,
2 adet Doçka Namlusu,
1 adet Doçka Silahı Gövdesi,
10 adet işaret fişeği,
9 adet 5. 56 mm. Çapında mühimmat,
1 adet tornavida,
1 adet gazlı ısıtıcı,
2 adet tüp hortumu,
1 adet küçük el çantası,
5 adet branda,
1 adet büyük tüp,
2 adet küçük tüp,
2 adet battaniye,
1 adet parka,
1 adet polar,
7 adet mekap ayakkabı,
12 adet büyük boy pil,
2 adet hilti ucu,
5 adet met,
1 adet 22 metre uzunluğunda kablo,
1 adet duy,
2 adet kazma ucu ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Hakkari Valiliği