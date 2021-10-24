Yüksekova İlçesi Kırsal Alanında Sığınak İçerisinde Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (Habermetre) - İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;

23. 10. 2021 günü Yüksekova İlçesi kırsal alanında icra edilen operasyonda bölücü terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen sığınak içerisinde;

1 Adet Bixi Makineli Tüfeği,

69 adet El Bombası,

5 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği,

1 adet Mavzer,

637 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği Mühimmatı,

901 adet Bixi Makineli Tüfeği Mühimmatı,

170 adet Mavzer Mühimmatı,

16 adet El Bombası Fünyesi,

17 adet RPG-7 Roketatar Sevk Fişeği,

13 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği Şarjörü,

1 uzaktan kumandalı telsizli düzenek,

2 adet Doçka Namlusu,

1 adet Doçka Silahı Gövdesi,

10 adet işaret fişeği,

9 adet 5. 56 mm. Çapında mühimmat,

1 adet tornavida,

1 adet gazlı ısıtıcı,

2 adet tüp hortumu,

1 adet küçük el çantası,

5 adet branda,

1 adet büyük tüp,

2 adet küçük tüp,

2 adet battaniye,

1 adet parka,

1 adet polar,

7 adet mekap ayakkabı,

12 adet büyük boy pil,

2 adet hilti ucu,

5 adet met,

1 adet 22 metre uzunluğunda kablo,

1 adet duy,

2 adet kazma ucu ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Hakkari Valiliği

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