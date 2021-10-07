Yüksekova İlçesi Kırsal Alanında Mağara İçerisine Gizlenmiş Vaziyette Mühimmat Ele Geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yüksekova İlçesi Kırsal Alanında Mağara İçerisine Gizlenmiş Vaziyette Mühimmat Ele Geçirildi

Habermetre - Haberler | Toplum
Yüksekova İlçesi Kırsal Alanında Mağara İçerisine Gizlenmiş Vaziyette Mühimmat Ele Geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;07. 10.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (Habermetre) - İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;

07. 10. 2021 günü Yüksekova İlçesi kırsal alanında yapılan arama tarama faaliyeti sonucunda bölücü terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen mağara içerisine gizlenmiş vaziyette;

2 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 5 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği Şarjörü, 5 adet el bombası, 4 adet pil ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Hakkari Valiliği

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Fuat Oktay Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Bülent Ersoy Mehmet Kasapoğlu Alişan Amelia Hamlin
Spor Emre Belözoğlu Muslera Ali Koç Kim Min-jae Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Güzel Sözler Şans Oyunları Mehmet Akif Ersoy Memduh Büyükkılıç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yüksekova İlçesi Kırsal Alanında Mağara İçerisine Gizlenmiş Vaziyette Mühimmat Ele Geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 20:12:15. #1.12#