Yüksekova İlçesi Kırsal Alanında Mağara İçerisine Gizlenmiş Vaziyette Mühimmat Ele Geçirildi

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (Habermetre) - İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;

07. 10. 2021 günü Yüksekova İlçesi kırsal alanında yapılan arama tarama faaliyeti sonucunda bölücü terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen mağara içerisine gizlenmiş vaziyette;

2 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 5 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği Şarjörü, 5 adet el bombası, 4 adet pil ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Hakkari Valiliği

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