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Yüksekova İlçesi Kırsal Alanında 200 Litre Asit Anhidrit Maddesi Ele Geçirildi

Habermetre - Haberler | Toplum
Yüksekova İlçesi Kırsal Alanında 200 Litre Asit Anhidrit Maddesi Ele Geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;08. 10.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (Habermetre) - İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;

08. 10. 2021 günü Yüksekova İlçesi kırsal alanında icra edilen operasyonda uyuşturucu madde imalatında kullanılan 200 litre Asit Anhidrit maddesini toprağa gömdükleri esnada 5 şüpheli şahıs suçüstü yakalanmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Hakkari Valiliği

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Haber: Yüksekova İlçesi Kırsal Alanında 200 Litre Asit Anhidrit Maddesi Ele Geçirildi - Haberler
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