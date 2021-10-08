Yüksekova İlçesi Kırsal Alanında 200 Litre Asit Anhidrit Maddesi Ele Geçirildi

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (Habermetre) - İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;

08. 10. 2021 günü Yüksekova İlçesi kırsal alanında icra edilen operasyonda uyuşturucu madde imalatında kullanılan 200 litre Asit Anhidrit maddesini toprağa gömdükleri esnada 5 şüpheli şahıs suçüstü yakalanmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Hakkari Valiliği

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