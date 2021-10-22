Yüksekova İlçesi Güvenli Köyü Kırsal Alanında 70.000 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;22. 10. 2021 günü Yüksekova İlçesi Güvenli Köyü kırsal alanında yapılan arama faaliyetinde araziye gömülü vaziyette;70.
YÜKSEKOVA, HAKKARİ (Habermetre) - İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;
22. 10. 2021 günü Yüksekova İlçesi Güvenli Köyü kırsal alanında yapılan arama faaliyetinde araziye gömülü vaziyette;
70. 000 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Hakkari Valiliği
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