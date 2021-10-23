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Son dakika haber | Yüksekova'daki Nehil Sazlığı'nda yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Yüksekova'daki Nehil Sazlığı'nda yangın Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı alev alev yanıyor.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Yüksekova'daki Nehil Sazlığı'nda yangın

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı alev alev yanıyor.

Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların da desteğiyle alevlere müdahale etmeye başladı. Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlıktan yükselen dumanlar ilçe merkezinden gözükürken, bataklıktan dolayı müdahale güçlükle yürütülüyor.

Son dakika haber | Yüksekova'daki Nehil Sazlığı'nda yangın

Son dakika haber | Yüksekova'daki Nehil Sazlığı'nda yangın

Son dakika haber | Yüksekova'daki Nehil Sazlığı'nda yangın

Son dakika haber | Yüksekova'daki Nehil Sazlığı'nda yangın
İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Son Dakika Haberleri
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