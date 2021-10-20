Yüksekova'da yoğun sis - Haberler
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Yüksekova'da yoğun sis

Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan - Haberler | Güncel
Yüksekova'da yoğun sis

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yoğun sis etkili olurken, görüş uzaklığı, yer yer 10 metreye kadar düştü.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yoğun sis etkili olurken, görüş uzaklığı, yer yer 10 metreye kadar düştü.

Kent merkezine 80 kilometre uzaklıktaki Yüksekova'da, sabah saatlerinde sis etkili oldu. Görüş uzaklığı, yer yer 10 metreye kadar düşerken, yollarda olan sürücüler ise zor anlar yaşadı. Yoğun sis nedeniyle yüksek binalar, yarıya kadar görülebildi.


Yüksekova'da yoğun sis

Yüksekova'da yoğun sis

Yüksekova'da yoğun sis

Yüksekova'da yoğun sis

Yüksekova'da yoğun sis

Yüksekova'da yoğun sis

Yüksekova'da yoğun sis

Yüksekova'da yoğun sis

Yüksekova'da yoğun sis

Yüksekova'da yoğun sis

Yüksekova'da yoğun sis

Yüksekova'da yoğun sis

Yüksekova'da yoğun sis

Yüksekova'da yoğun sis

Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan - Son Dakika Haberleri
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