Yüksekova'da inşa edilen tesis, 2045 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak - Haberler
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Yüksekova'da inşa edilen tesis, 2045 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak

AA / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel
Yüksekova'da inşa edilen tesis, 2045 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde inşa edilen içme suyu tesisiyle ilçenin 2045 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanacağını belirtti.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde inşa edilen içme suyu tesisiyle ilçenin 2045 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanacağını belirtti.

DSİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, DSİ'nin ilçeye yaptığı yatırımlarla verimli toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiği belirtildi.

Yüksekova'da son dönmelerde yapılan su yapılarının arttığı ifade edilen açıklamada, bu yapıların bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde ve içme suyu ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli rol oynadığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, ilçede inşa edilen içme suyu tesisindeki çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Söz konusu tesisin tamamlanmasıyla Yüksekova'nın 2045 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanacağını ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Yüksekova ilçe merkezi yerleşiminin içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması için yaklaşık 7,55 kilometre isale hattı ve gerekli içme suyu tesisleri inşa edildi. Dilimli Barajı'ndan alınan yıllık 27,375 milyon metreküp su isale hattı vasıtasıyla Yüksekova ilçe merkezine içme suyu olarak verilecektir. İsale hattı inşaatında 2 yatay sondaj yapılmış, yüzde 97 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Kasım ayında tesisin tamamlanmasıyla Yüksekova ilçesinde vatandaşlarımıza kaliteli içme suyu temin edilecek."

Yüksekova'da inşa edilen tesis, 2045 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak

Yüksekova'da inşa edilen tesis, 2045 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak

Yüksekova'da inşa edilen tesis, 2045 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak

Yüksekova'da inşa edilen tesis, 2045 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak

AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yüksekova'da inşa edilen tesis, 2045 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak - Haberler
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