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Yüksekova'da bir türlü bitmeyen yol çalışması vatandaşı isyan ettirdi

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Haberler | Güncel

Yüksekova'da bir türlü bitmeyen yol çalışması vatandaşı isyan ettirdi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Cengiz Topel Caddesi'nde iki aydan fazladır süren yol, kaldırım ve köprü çalışması esnafı zor duruma soktu.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Yüksekova'da bir türlü bitmeyen yol çalışması vatandaşı isyan ettirdi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Cengiz Topel Caddesi'nde iki aydan fazladır süren yol, kaldırım ve köprü çalışması esnafı zor duruma soktu.

İlçenin en işlek caddesi olan Cengiz Topel Caddesi'nde yürütülen yol, kaldırım ve köprü çalışmaları iki aydır tamamlanamadı. Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen, 62 gündün bitmeyen çalışmaların esnafı bitirme noktasına getirdiğini belirterek, "Kış geldi; yol, kaldırım ve köprü bitmedi. Bu durum esnafı ister istemez zora sokuyor. Yetkililere çağrımız, bu çalışmaların bir an önce bitirilmesidir" dedi.

Esnaf Şevket Bafra da, bitmeyen çalışmalardan dolayı çok mağdur olduklarını belirterek, "Ben 3 aydır doğru düzgün iş yapamadım. Kış mevsimi de geldi, ne yapacağım. Bizde kira desteği istiyoruz, çünkü çalışmaz durumdayız. Artık bizleri fazla mağdur etmesinler. Artık bitirsinler" ifadelerini kullandı.

Esnaf Cemal Salim ise; yol, köprü ve kaldırımın çok güzel bir hizmet olduğunu söyleyerek, "Ancak bu yol, köprü zulme dönüştü. Burada iş yapanların aslında iş bilmediklerini görüyoruz. Biz sadece esnaf burada etkilenmedik, öğrenciler ve vatandaşlar da etkilendi. Bu zulme bir an son verilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Esnaf Atakan Açıkel de, yürütülen yol çalışmasından dolayı iş yapmaz durumda olduklarını belirterek, "Bu bize yapılan en büyük haksızlık. Her gün aynı seviyeden devam eden bir çalışma. Yetkililere sesleniyoruz, bu çalışmalar el atın ve bizi kurtarın bu rezillikten" şeklinde konuştu.

Yüksekova'da bir türlü bitmeyen yol çalışması vatandaşı isyan ettirdi

Yüksekova'da bir türlü bitmeyen yol çalışması vatandaşı isyan ettirdi

Yüksekova'da bir türlü bitmeyen yol çalışması vatandaşı isyan ettirdi

Yüksekova'da bir türlü bitmeyen yol çalışması vatandaşı isyan ettirdi
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Haber: Yüksekova'da bir türlü bitmeyen yol çalışması vatandaşı isyan ettirdi - Haberler
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