YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Yüksekova Basamak mezrasında Kar kalınlığı 5 santimi buldu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Işık köyüne bağlı Basamak mezrasında yoğun kar yağışı mezrayı beyaza bürürken, kar 5 santimi geçti.

Yüksekova ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Işık köyün Basamak mezrasında dün gece başlayan karla karışık yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde başlayan kar kısa sürede mezrayı etkisinin altına alarak beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde mezra sakinleri kar yağışına hazırlıksız yakalanmasıyla hayvanlarını karın üzerine çıkarttırırken, bazı vatandaşlarda 5 santimi bulan kardan dolayı yollarını ve damlarını temizledi. Öte yandan, Yüksekova merkezinde yağmurlar devam ederken yüksek kesimlerde karla karışık yağmur etkisini sürdürüyor. Yüksekova Belediyesi karla mücadele ekipleri ve Karayolları ekipleri yaşanacak olumsuz bir durum için hazır bekliyor.